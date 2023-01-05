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Пешеходную улицу Сержантова в Ростове изуродовали нелегальной автостоянкой

Сегодня, 11:57
Фото: rostovgazeta.ru
В Первомайском районе Ростова-на-Дону вместо благоустройства пешеходной улицы Сержантова появилась огромная нелегальная стоянка автомобилей, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Журналист нашего издания прогулялся по скандальной пешеходной улице Сержантова. Помимо нелегального базара, который тут еще продолжает существовать несмотря на протесты мирных жителей, появилась и нелегальная автопарковка.

Массовое скопление автомобилей зафиксировано у строящегося кинотеатра «Юбилейный» и по всей близлежащей территории. Жители улицы неприятно удивлены фактом ее появления. Тут находится музыкальная школа, лицей, институт, по улице ходят дети, которым угрожают ездящие по пешеходной зоне автомобили, разрушающие бордюр и плитку. 

«Меня больше всего удивляет факт, что ни администрация Первомайского района, ни ростовская ГИБДД это не замечают и никак не реагируют», — поделился с нашим корреспондентом своим мнением ростовчанин Александр.

Ранее Rostovgazeta писала, что у крыльца здания Росгвардии на Сельмаше нелегально торгуют вонючей рыбой. 

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