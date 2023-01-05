Пешеходную улицу Сержантова в Ростове изуродовали нелегальной автостоянкой

Журналист нашего издания прогулялся по скандальной пешеходной улице Сержантова. Помимо нелегального базара, который тут еще продолжает существовать несмотря на протесты мирных жителей, появилась и нелегальная автопарковка.
Массовое скопление автомобилей зафиксировано у строящегося кинотеатра «Юбилейный» и по всей близлежащей территории. Жители улицы неприятно удивлены фактом ее появления. Тут находится музыкальная школа, лицей, институт, по улице ходят дети, которым угрожают ездящие по пешеходной зоне автомобили, разрушающие бордюр и плитку.
«Меня больше всего удивляет факт, что ни администрация Первомайского района, ни ростовская ГИБДД это не замечают и никак не реагируют», — поделился с нашим корреспондентом своим мнением ростовчанин Александр.
Ранее Rostovgazeta писала, что у крыльца здания Росгвардии на Сельмаше нелегально торгуют вонючей рыбой.