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Пир для крыс и мышей: в Ростове на улице Днепропетровской выросли горы мусора

Сегодня, 17:16
Фото: Vk.com/Это Ростов

В Ростове жителей шокировали высокие горы мусора на улице Днепропетровской

В Ростове жители поделились кадрами гор мусора, которыми засыпало улицу Днепропетровскую, фотографии появились в соцсетях.

В четверг, 5 января, сообщество «Это Ростов» опубликовало кадры, снятые одним из горожан. На фото в тумане утопают горы мусора, едва ли не достающие до кроны деревьев.

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Помимо строительного мусора, включая блоки пенопласта и фрагменты разобранной мебели, среди гор отходов легко можно различить мешки с бытовым мусором и пакеты с сухой листвой. 

«Фото старое, доновогоднее. Мусора сейчас больше еще», — заметили ростовчане, предположив, что в кучах отходов могут найти себе питание мыши и крысы. 

«Это новогодняя инсталляция „Зимний лес“», — добавили горожане. 

Ранее еще более удручающую свалку заметили на Военведе.

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