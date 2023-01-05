В четверг, 5 января, сообщество «Это Ростов» опубликовало кадры, снятые одним из горожан. На фото в тумане утопают горы мусора, едва ли не достающие до кроны деревьев.
Помимо строительного мусора, включая блоки пенопласта и фрагменты разобранной мебели, среди гор отходов легко можно различить мешки с бытовым мусором и пакеты с сухой листвой.
«Фото старое, доновогоднее. Мусора сейчас больше еще», — заметили ростовчане, предположив, что в кучах отходов могут найти себе питание мыши и крысы.
«Это новогодняя инсталляция „Зимний лес“», — добавили горожане.
Ранее еще более удручающую свалку заметили на Военведе.