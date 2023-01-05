В среду, 4 января, на портале федеральной правовой информации появилось постановление о том, что комбинат «Каменский», расположенный в Ростовской области, и еще 11 федеральных казенных предприятий преобразуются в акционерные общества с последующей передачей акций на развитие и поддержку корпорации «Ростех».