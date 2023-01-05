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Ростех получит акции комбината «Каменский», взрыв на котором унес жизни семи человек

Сегодня, 13:03
Фото: Яндекс. Карты
Подъезд к комбинату, 2021 год
В Ростовской области химкомбинат «Каменский», где произошел взрыв летом 2021 года, перейдет в собственность корпорации «Ростех», постановление появилось на портале федеральных правовых документов.

В среду, 4 января, на портале федеральной правовой информации появилось постановление о том, что комбинат «Каменский», расположенный в Ростовской области, и еще 11 федеральных казенных предприятий преобразуются в акционерные общества с последующей передачей акций на развитие и поддержку корпорации «Ростех».

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В числе предприятий химкомбинаты, пороховые производства и оборонные заводы, расположенные в разных субъектах Российской Федерации. Мероприятия по преобразованию предприятий и передаче акций необходимо провести в срок от восьми месяцев до пяти лет в зависимости от предприятия и этапа работ. 

Напомним, летом 2021 года на химкомбинате произошел мощный взрыв, который унес жизни семи людей. По итогам расследований, выявили нарушения промышленной безопасности, наказали виновных, а также сменили руководителя. 

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