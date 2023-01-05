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Ростовчане попросили губернатора Голубева отменить строительство ТРЦ на Ленина

Сегодня, 14:39
Фото: Яндекс.Карты
Площадь Ленина. Отель Amaks. 2021 год
В Ростове жители обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой отменить стройку торгового центра на площади Ленина, комментарий появился в Telegram-канале главы донского правительства.

В четверг, 5 января, губернатор Василий Голубев рассказал о своем визите на стройплощадку областного детского хирургического центра, и жители Ростовской области решили воспользоваться шансом и обратились к главе региона с волнующими их проблемами.

Так среди запросов оказалось и обращение ростовчанина, который попросил губернатор обратить внимание на застройку площади Ленина, вызвавшей недовольство местных жителей. 

«Побывайте, пожалуйста, на площади Ленина в Ростове-на-Дону, отмените стройку ТРЦ перед гостиницей и верните нам сквер с фонтаном!», — обратился к губернатору ростовчанин. 

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Напомним, это не первый раз, когда ростовчане обращают внимание на строительство торгово-развлекательного центра на площади Ленина, который считают лишним из-за близости «Рио» и торгового центра «Горизонт». Несмотря на протесты населения, суды относительно застройки площади Ленина прекратились год назад, а совсем недавно власти Ростова-на-Дону сообщали, что на участке начали плановый демонтаж труб.

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