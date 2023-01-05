Напомним, это не первый раз, когда ростовчане обращают внимание на строительство торгово-развлекательного центра на площади Ленина, который считают лишним из-за близости «Рио» и торгового центра «Горизонт». Несмотря на протесты населения, суды относительно застройки площади Ленина прекратились год назад, а совсем недавно власти Ростова-на-Дону сообщали, что на участке начали плановый демонтаж труб.