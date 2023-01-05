Напомним, 2 января на концерте в Дубае Валерий Меладзе продолжил нацистское приветствие в ответ на выкрики зрителей.
Ростовский политолог Евгений Михайлов отреагировал на поступок артиста предложением лишить его российского гражданства.
«Это предатель, на мой взгляд. Если ты произносишь признанный нацистским лозунг ради того, чтобы просто заработать денег, и чтобы ничего не было, за то, что он не скажет, то я считаю, что это не тот артист, который должен пользоваться уважением», - уверен политолог.
Евгений Михайлов добавил, что на поступок Валерия Меладзе должна последовать реакция государства.
«У нас демократичное государство. Нельзя человека просто лишить гражданства. Нужно либо заводить уголовное дело по вопросу оправдания нацизма, либо принимать какие-то иные меры», - считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане призвали выгнать Меладзе из страны после лозунга украинских нацистов.