«Это предатель, на мой взгляд. Если ты произносишь признанный нацистским лозунг ради того, чтобы просто заработать денег, и чтобы ничего не было, за то, что он не скажет, то я считаю, что это не тот артист, который должен пользоваться уважением», - уверен политолог.