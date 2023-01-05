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В ГИБДД Ростовской области предупредили об опасных заносах и гололеде на дорогах

Сегодня, 15:08
Фото: pxhere.com
В Ростовской области водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах с 6 по 11 января, предупреждение опубликовали в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
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Погода

Напомним, днем стало известно, что в Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды с сильными заморозками, обильными снегопадами, дождями и гололедицей, а также ветром скоростью до 72 километров в час. 

В Ростовской области предупредили о штормовом ветре и гололеде с 6 января
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В ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными во время периода заморозков. Автомобилистов просят выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, увеличить дистанцию с другими автомобилями, а также отказаться от поездок на большие расстояния. 

Пешеходам напомнили переходить дорогу исключительно по разрешенным участкам дороги, держать детей за руку, а также не надевать наушники и капюшон во время перехода проезжей части. 

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