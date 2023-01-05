Напомним, днем стало известно, что в Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды с сильными заморозками, обильными снегопадами, дождями и гололедицей, а также ветром скоростью до 72 километров в час.
В ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными во время периода заморозков. Автомобилистов просят выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, увеличить дистанцию с другими автомобилями, а также отказаться от поездок на большие расстояния.
Пешеходам напомнили переходить дорогу исключительно по разрешенным участкам дороги, держать детей за руку, а также не надевать наушники и капюшон во время перехода проезжей части.