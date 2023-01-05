В ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными во время периода заморозков. Автомобилистов просят выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, увеличить дистанцию с другими автомобилями, а также отказаться от поездок на большие расстояния.