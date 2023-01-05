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В Ростове из пожара в доходном доме Гоца спасли двух женщин 5 января

Сегодня, 10:15
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове в четверг, 5 января, в доходном доме И. Р. Гоца произошел пожар, подробностями поделилась пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В четверг, 5 января, в 10.15 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома на улице Тургеневской, 73 в Ростове-на-Дону напротив Солдатской синагоги. 

Здание является городской достопримечательностью — доходным домом Гоца. Сообщается, что огонь вспыхнул на втором жилом этаже, на ликвидацию пожара направили 41 сотрудника пожарной службы и 10 единиц спецтехники. 

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Пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров и ликвидировать к 10.34 мск. Из огня спасли двух женщин. 

«Причины[прим. редакции — возгорания] будут выяснять дознаватели Госпожнадзора», — сказано в сообщении представителя ведомства.  

Ранее в Ростове законсервировали другой доходный дом, чтобы спасти его от пожаров. 

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