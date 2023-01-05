В четверг, 5 января, в 10.15 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома на улице Тургеневской, 73 в Ростове-на-Дону напротив Солдатской синагоги.
Здание является городской достопримечательностью — доходным домом Гоца. Сообщается, что огонь вспыхнул на втором жилом этаже, на ликвидацию пожара направили 41 сотрудника пожарной службы и 10 единиц спецтехники.
Пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров и ликвидировать к 10.34 мск. Из огня спасли двух женщин.
«Причины[прим. редакции — возгорания] будут выяснять дознаватели Госпожнадзора», — сказано в сообщении представителя ведомства.
Ранее в Ростове законсервировали другой доходный дом, чтобы спасти его от пожаров.