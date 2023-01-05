Ростовчане, ожидающие метеорный поток, так и не смогли увидеть его, однако запечатлели другое явление — лунную корону в небе над городом. Это оптическое явление возникает, когда свет небесного тела преломляется о воду в облаках и атмосфере. Иногда это же явление называют ночной радугой, если свет меняет цвета на радужный спектр.