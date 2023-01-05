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В Ростове-на-Дону жителям удалось запечатлеть лунную корону 4 января

Сегодня, 07:10
Фото: vk.com/Это Ростов
В Ростове жители сняли на камеры эффектное атмосферное явление — лунную корону, фото и видео появились в соцсетях 5 января.

Напомним, в среду, 4 января, сообщалось, что в ночном небе будет виден звездопад Квадрантиды, который достигнет своего пика и при безоблачной погоде будет заметен невооруженным взглядом. 

Ростовчане, ожидающие метеорный поток, так и не смогли увидеть его, однако запечатлели другое явление — лунную корону в небе над городом.  Это оптическое явление возникает, когда свет небесного тела преломляется о воду в облаках и атмосфере. Иногда это же явление называют ночной радугой, если свет меняет цвета на радужный спектр. 

Ранее ростовчане предположили, что источником громкого хлопка 3 января стала «сбитая Луна». 

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