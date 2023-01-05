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В Ростове на Рождество работу общественного транспорта продлят до 03.00 мск 7 января

Сегодня, 09:16
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове общественный транспорт будет работать до 03.00 мск в рождественскую ночь, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко напомнил, что уже в пятницу, 6 января, в Ростове начнутся рождественские богослужения. Всего службы будут идти в 56 храмах, а потому для прихожан, которые решили присутствовать на службе, работу общественного транспорта решили продлить до 03.00 мск 7 января. 

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Напомним, ранее в Ростове предупредили, что на Рождество в городе ожидаются сильные заморозки, из-за которого температура воздуха упадет на 12 градусов ниже нуля. Кроме того, в период новогодних праздников и Рождества в городе усилили меры безопасности, чтобы население могло встретить зимние праздники в спокойной обстановке.

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