Напомним, ранее в Ростове предупредили, что на Рождество в городе ожидаются сильные заморозки, из-за которого температура воздуха упадет на 12 градусов ниже нуля. Кроме того, в период новогодних праздников и Рождества в городе усилили меры безопасности, чтобы население могло встретить зимние праздники в спокойной обстановке.