Глава городской администрации Алексей Логвиненко напомнил, что уже в пятницу, 6 января, в Ростове начнутся рождественские богослужения. Всего службы будут идти в 56 храмах, а потому для прихожан, которые решили присутствовать на службе, работу общественного транспорта решили продлить до 03.00 мск 7 января.
Напомним, ранее в Ростове предупредили, что на Рождество в городе ожидаются сильные заморозки, из-за которого температура воздуха упадет на 12 градусов ниже нуля. Кроме того, в период новогодних праздников и Рождества в городе усилили меры безопасности, чтобы население могло встретить зимние праздники в спокойной обстановке.