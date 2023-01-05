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В Ростове строительство зданий детского хирургического центра закончат в 2023 году

Сегодня, 13:47
Фото: donland
Место строительства зданий детского хирургического центра
В Ростове сообщили о 60%-й готовности строительства областного детского хирургического центра, на проверке объекта присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В правительстве сообщили, что глава донского правительства посетил площадку областного детского центра хирургии с проверкой. В настоящий момент представители подрядчика сообщают, что готовность объекта приблизилась к показателю 60%. В настоящий момент в работах участвуют более 430 строителей с 20 единицами спецтехники. 

К январю рабочие залили металлоконструкции и приступили к внутренней отделке зданий и установке окон, прокладке теплосетей и электрики. 

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Работы идут в строгом соответствии с графиком, и исполнители рассчитывают построить все здания к концу 2023 года, после чего можно будет приступить к приемке и монтажу медоборудования. 

«Задача — выйти на завершение объекта в 2024 году», — добавил губернатор Василий Голубев.

Напомним, изначально на строительство медцентра выделили 7,2 миллиарда рублей, однако позже работы подорожали почти вдвое. Площадь медучреждения должна составить 5,4 гектара, а парковка рядом с центром хирургии должна вместить 117 автомобилей. К началу работ приступили в сентябре 2021 года. 

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