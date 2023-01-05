В правительстве сообщили, что глава донского правительства посетил площадку областного детского центра хирургии с проверкой. В настоящий момент представители подрядчика сообщают, что готовность объекта приблизилась к показателю 60%. В настоящий момент в работах участвуют более 430 строителей с 20 единицами спецтехники.
К январю рабочие залили металлоконструкции и приступили к внутренней отделке зданий и установке окон, прокладке теплосетей и электрики.
Работы идут в строгом соответствии с графиком, и исполнители рассчитывают построить все здания к концу 2023 года, после чего можно будет приступить к приемке и монтажу медоборудования.
«Задача — выйти на завершение объекта в 2024 году», — добавил губернатор Василий Голубев.
Напомним, изначально на строительство медцентра выделили 7,2 миллиарда рублей, однако позже работы подорожали почти вдвое. Площадь медучреждения должна составить 5,4 гектара, а парковка рядом с центром хирургии должна вместить 117 автомобилей. К началу работ приступили в сентябре 2021 года.