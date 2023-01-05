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В Ростове жителей шокировала стоимость билетов на «Аватар-2» в январе 2023 года

Сегодня, 05:17
Фото: pxhere.com
В Ростове жителей ошарашила высокая стоимость билетов на киносеансы запрещенного к прокату в России «Аватару-2».

В издании «Молот» рассказали, что, по их данным, в настоящий момент в Ростове осуществляется кинопрокат второй части нашумевшего фильма «Аватар», на съемки которого режиссер Джеймс Кэмерон потратил несколько лет. 

Издание сообщает, что киноленту показывают инкогнито, включив его в перечень услуг как «предсеансовое обслуживание» перед кинопоказом одного из отечественных короткометражных фильмов. 

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При этом стоимость билетов составляет не менее 550 рублей, а просмотр фильма в 3D-формате стоит от 700 до 900 рублей. Более того, несмотря на высокую цену, кинопоказы собирают полные залы, а потому билеты приходится покупать заранее. 

В комментариях к новости ростовчане сообщают, что киносеанс проходят в  «Большом» и в «Кино Орбите», однако эти данные пока не получили подтверждение. 

Ранее в Ростове-на-Дону вспыльчивый кинозритель устроил драку с подростками в кинотеатре.

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