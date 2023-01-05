В МЧС проинформировали, что с пятницы, 6 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться ураганным ветром скоростью до 72 километров в час, гололедом, снегопадами и снежными заносами, а также налипанием мокрого снега на деревья и линии электропередач.
В связи с этим дончанам напоминают соблюдать меры предосторожности, сократить время пребывания на улицах и постараться избегать легких конструкций и деревьев, имеющих вероятность обрушения во время сильного ветра.
Если жителям Ростовской области потребуется помощь спасателей, то они могут позвонить по экстренным номерам 101, 112 и 01.
Ранее в Ростовской области предупредили о наступающих 20-градусных морозах.