В МЧС проинформировали, что с пятницы, 6 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться ураганным ветром скоростью до 72 километров в час, гололедом, снегопадами и снежными заносами, а также налипанием мокрого снега на деревья и линии электропередач.