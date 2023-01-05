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В Ростовской области предупредили о штормовом ветре и гололеде с 6 января

Сегодня, 08:23
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидается ветер скоростью до 72 километров в час, экстремальные морозы и гололед на дорогах, информация об этом появилась на портале донского ГУ МЧС в разделе «штормовые предупреждения».
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В МЧС проинформировали, что с пятницы, 6 января, в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться ураганным ветром скоростью до 72 километров в час, гололедом, снегопадами и снежными заносами, а также налипанием мокрого снега на деревья и линии электропередач. 

МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Ростовской области с 6 по 11 января
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В связи с этим дончанам напоминают соблюдать меры предосторожности, сократить время пребывания на улицах и постараться избегать легких конструкций и деревьев, имеющих вероятность обрушения во время сильного ветра. 

Если жителям Ростовской области потребуется помощь спасателей, то они могут позвонить по экстренным номерам 101, 112 и 01.

Ранее в Ростовской области предупредили о наступающих 20-градусных морозах.

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