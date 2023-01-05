В объявлении уточняется, что здание имеет три этажа, включая цоколь, а в помещениях расположены посадочные места, детская игровая комната, кухни, VIP-комната, а также веранды с баром. О финансовых и технических показателях владелец готов говорить с покупателями, продажа осуществляется без посредников по цене 105 миллионов рублей за весь бизнес.