1 января 2023 года в центре Ростова выставили на продажу ресторан VASILCHUKÍ Chaihona № 1, расположенный на улице Стадионной, 52 в Комсомольском сквере.
Ресторан продают в качестве готового бизнес-решение, владелец сообщает, что здание площадью более 1,7 тысячи квадратных метров находится в аренде сроком до сентября 2029 года.
В объявлении уточняется, что здание имеет три этажа, включая цоколь, а в помещениях расположены посадочные места, детская игровая комната, кухни, VIP-комната, а также веранды с баром. О финансовых и технических показателях владелец готов говорить с покупателями, продажа осуществляется без посредников по цене 105 миллионов рублей за весь бизнес.
Ранее в Ростове ресторан «Вкусно — и точка» заинтриговал жителей необычными транспортными средствами на парковке.