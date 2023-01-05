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В центре Ростова выставили на продажу ресторан «Чайхона № 1» за 105 млн рублей

Сегодня, 17:52
Фото: Avito
В Ростове владелец решил продать ресторан VASILCHUKÍ Chaihona № 1 за 105 миллионов рублей, объявление появилось на специальном сайте продажи.

1 января 2023 года в центре Ростова выставили на продажу ресторан VASILCHUKÍ Chaihona № 1, расположенный на улице Стадионной, 52 в Комсомольском сквере. 

Ресторан продают в качестве готового бизнес-решение, владелец сообщает, что здание площадью более 1,7 тысячи квадратных метров находится в аренде сроком до сентября 2029 года. 

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В объявлении уточняется, что здание имеет три этажа, включая цоколь, а в помещениях  расположены посадочные места, детская игровая комната, кухни, VIP-комната, а также веранды с баром. О финансовых и технических показателях владелец готов говорить с покупателями, продажа осуществляется без посредников по цене 105 миллионов рублей за весь бизнес.  

Ранее в Ростове ресторан «Вкусно — и точка» заинтриговал жителей необычными транспортными средствами на парковке. 

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