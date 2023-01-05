Напомним, с началом нового года военные эксперты все чаще делятся своей личной позицией относительно возможности второй волны частичной мобилизации. Некоторые считают, что для переломного рывка будет достаточно призвать еще полмиллиона военнослужащих запаса, а представитель комитета Госдумы по обороне считает, что у страны пока нет ресурсов и необходимости для снабжения такого количества военных. Официальные власти опровергают личное мнение экспертов по поводу начала второй волны.
Однако военный эксперт Александр Жилин в своем комментарии изданию «Новороссия» заявил, что после обращения «Солдатских вдов России» к президенту новая волна частичной мобилизации — это якобы исключительно вопрос времени.
«Если говорить о второй волне, она стопроцентно будет. Мобилизацию и потребность в мобилизации определяет не президент, не министр обороны, не дума», — приводит цитату эксперта издание.
Жилин уточнил, что подобная необходимость в первую очередь продиктована обстановкой на фронте. Эксперт добавил, что есть и другие признаки, однако приводить дополнительные аргументы в пользу своей позиции он не стал.
Отметим, что это мнение - лишь личная, частная позиция эксперта. Никаких официальных заявлений по поводу второй волны частичной мобилиазции власти не делали.