Напомним, с началом нового года военные эксперты все чаще делятся своей личной позицией относительно возможности второй волны частичной мобилизации. Некоторые считают, что для переломного рывка будет достаточно призвать еще полмиллиона военнослужащих запаса, а представитель комитета Госдумы по обороне считает, что у страны пока нет ресурсов и необходимости для снабжения такого количества военных. Официальные власти опровергают личное мнение экспертов по поводу начала второй волны.