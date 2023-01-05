Тревожные звоночки
Военный эксперт Александр Жилин поделился мнением о том, что в ближайшие несколько месяцев в Ростовской области и других регионов возобновится кампания по частичной мобилизации населения.
Он ознакомился с заявлением депутата и комитета Госдумы по обороне о том, что у ВС РФ нет необходимости в мобилизации новых солдат, однако не согласился с его мнением, заявив, что решение о возобновлении призыва будет принимать не правительство, а ситуация на фронте.
«Если говорить о второй волне, она стопроцентно будет», — категорично заявил Жилин, предположив, что в следующий раз придется призвать 500 тысяч человек.
Отметим, что это мнение — личная позиция эксперта, которая не имеет привязки к последним заявлениям правительства и Минобороны Российской Федерации.
Вот и приплыли
В Ростове политика оказания услуг аквапарком H2O спровоцировала скандал и гнев посетителей.
Сообщается, что накануне ростовчане, решившие отдохнуть в аквапарке вместе со своими детьми на каникулах, были вынуждены долгое время стоять в очереди на выходе из заведения и даже платить штрафы за эту задержку.
Посетители рассказали, что накануне в аквапарке действовали «счастливые часы», во время которых можно было посетить Н2O по более выгодным ценам. Это спровоцировало наплыв посетителей, которые оплатили пребывание на территории аквапарка за три часа и начали направляться к выходу за полчаса до закрытия — в период оплаченного времени.
Однако на выходе что-то произошло, и охрана оставила работать только один турникет, чем вызвала столпотворение из десятков клиентов разных возрастных категорий.
«Стоят[прим. редакции — охранники аквапарка], не выпускают, а потом заставят платить за ожидание — по 200 рублей с человека за каждые десять минут опоздания», — рассказал молодой человек, который также не мог покинуть территорию аквапарка и ожидал очереди у турникета.
Жителей возмутил факт того, что оплачивать приходится не только время плавания в аквапарке, но даже время простоя в очередях на пункте пропуска в здание. Сейчас раздраженные потребители просят Роспотребнадзор проверить деятельность аквапарка, а сами оставляют негативные отзывы в соцсетях и аккаунтах компании.
Больше зон отдыха, меньше ТЦ
В четверг, 5 января, житель Ростова-на-Дону обратился к главе донского правительства Василию Голубеву, чтобы привлечь его внимание к вопросу строительства торгово-развлекательного центра на площади Ленина.
Горожанин напомнил, что когда-то перед гостиницей Amaks находился сквер с фонтаном, которые были уничтожены. Он попросил отменить стройку и вернуть на площадку перед отелем сквер и фонтан. Это имеет смысл, поскольку в шаговой доступности от места строительства находится ТЦ «Рио», а в двух кварталах — и ТЦ «Горизонт», также в этой зоне находится достаточно загруженный транспортно-пересадочный узел, которому не повредят дополнительные деревья.
В настоящий момент обращение ростовчанина остается без ответа.