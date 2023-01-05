Горожанин напомнил, что когда-то перед гостиницей Amaks находился сквер с фонтаном, которые были уничтожены. Он попросил отменить стройку и вернуть на площадку перед отелем сквер и фонтан. Это имеет смысл, поскольку в шаговой доступности от места строительства находится ТЦ «Рио», а в двух кварталах — и ТЦ «Горизонт», также в этой зоне находится достаточно загруженный транспортно-пересадочный узел, которому не повредят дополнительные деревья.