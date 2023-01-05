Накануне очевидцы поделились фотографиями необычного зрелища, запечатленного у одного из ресторанов «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону. На кадрах в зоне парковки у ресторана быстрого питания стоят белый и «в яблоках» оседланные кони, ожидающие своих наездников.
Автор снимка шутливо предположил, что такой вид транспорта мог предпочесть обнищавший принц. Однако у ростовчан нашлись и другие версии:
«Это доставка?!», — предположил один из местных жителей.
«А казаки где?», — спросили горожане, предположив, что наездниками были казачьи дружинники.
Нашлись и те, кого возмутило отсутствие приватности и съемка животных без разрешения хозяев, горожане отметили, что скоро нельзя будет сделать и шага, чтобы не попасть в новостные сообщества в соцсетях.
Напомним, бывшие рестораны сети «Макдональдс» вернулись к работе в сентябре, сменив владельца и название на «Вкусно и точка».