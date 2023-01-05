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Замуж — и точка: очевидцы рассказали, где в Ростове водятся принцы

Сегодня, 08:55
Фото: vk.com/Это Ростов

В Ростове ресторан «Вкусно и точка» назвали местом для встречи принцев на белом коне

В Ростове жители строят предположения о том, кто мог «припарковать» двух белых коней у ресторана «Вкусно и точка», комментарии появились в соцсетях.

Накануне очевидцы поделились фотографиями необычного зрелища, запечатленного у одного из ресторанов «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону. На кадрах в зоне парковки у ресторана быстрого питания стоят белый и «в яблоках» оседланные кони, ожидающие своих наездников. 

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Автор снимка шутливо предположил, что такой вид транспорта мог предпочесть обнищавший принц. Однако у ростовчан нашлись и другие версии:

«Это доставка?!», — предположил один из местных жителей. 

«А казаки где?», — спросили горожане, предположив, что наездниками были казачьи дружинники.  

Нашлись и те, кого возмутило отсутствие приватности и съемка животных без разрешения хозяев, горожане отметили, что скоро нельзя будет сделать и шага, чтобы не попасть в новостные сообщества в соцсетях. 

Напомним, бывшие рестораны сети «Макдональдс» вернулись к работе в сентябре, сменив владельца и название на «Вкусно и точка».  

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