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Аквапарк H2O оправдался за шокирующий скандал в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Работающий в Ростове-на-Дону аквапарк H2O, на который накануне в соцсетях массово жаловались посетители, прислал в редакцию RostovGazeta объяснение инцидента.

Ранее в соцсетях пользователи пожаловались на большое количество посетителей и якобы только один работающий турникет. Они говорили о скопившейся толпе на выходе. И многих других проблемах заведения. Горожане публиковали видео и делали записи с высказываниями негатива. 

Люди, которые платили деньги за несколько часов посещения, боялись, что будут оштрафованы, так как не успевали выйти вовремя. В целом ростовчане назвали непорядочной ситуацию, когда они тратили много времени в очереди в оплаченное время.

В аквапарке пояснили, что у них на праздники сохранился тариф «Счастливые часы» - с 19 до 22 часов. Представители учреждения назвали естественным, что вечером высокая посещаемость и периодически возникают  очереди.

Что касается скандала, то в аквапарке рассказали о произошедшем инциденте в 22 часа 4 января, когда люди выходили. Причиной, дескать, стал мужчина, прошедший через турникет, работающий на вход.

«Он был остановлен ответственными дежурными, после чего сопровождающая его женщина начала конфликт с дежурным, с нецензурной бранью и нанося удары сотруднику, несмотря на наличие множества детей вокруг», — говорится в комментарии учреждения.

Представители учреждения утверждают, что в тот момент работали два турникета, а не один. Они же опровергли штрафы в тот день, но согласились с тем, что у них есть система доплат.

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Добавим, что один из пользователей в соцсетях написал, что по мнению администраторов и сотрудников организации посетители должны были начать выходить за час до истечения оплаченного времени пребывания в аквапарке. В организации это опровергли и заявили, что работа построена не на мнении сотрудников.

Напомним, летом 2021 года Роспотребнадзор уже добивался закрытия аквапарка H2O из-за возможных массовых нарушений. Сейчас в аквапарке отметили, что они доказаны не были.

В сервисе «Яндекса» есть более семи тысяч отзывов об аквапарке H2O, весомая часть из которых негативные.

«Очень скользко. Больше не пойдем никогда. Турникет на выход работает один. Охранники и персонал хамят», — говорится, например, в одном из отзывов.

#Илья Протвинов#Аквапарк#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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