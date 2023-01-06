Ранее в соцсетях пользователи пожаловались на большое количество посетителей и якобы только один работающий турникет. Они говорили о скопившейся толпе на выходе. И многих других проблемах заведения. Горожане публиковали видео и делали записи с высказываниями негатива.
Люди, которые платили деньги за несколько часов посещения, боялись, что будут оштрафованы, так как не успевали выйти вовремя. В целом ростовчане назвали непорядочной ситуацию, когда они тратили много времени в очереди в оплаченное время.
В аквапарке пояснили, что у них на праздники сохранился тариф «Счастливые часы» - с 19 до 22 часов. Представители учреждения назвали естественным, что вечером высокая посещаемость и периодически возникают очереди.
Что касается скандала, то в аквапарке рассказали о произошедшем инциденте в 22 часа 4 января, когда люди выходили. Причиной, дескать, стал мужчина, прошедший через турникет, работающий на вход.
«Он был остановлен ответственными дежурными, после чего сопровождающая его женщина начала конфликт с дежурным, с нецензурной бранью и нанося удары сотруднику, несмотря на наличие множества детей вокруг», — говорится в комментарии учреждения.
Представители учреждения утверждают, что в тот момент работали два турникета, а не один. Они же опровергли штрафы в тот день, но согласились с тем, что у них есть система доплат.
Добавим, что один из пользователей в соцсетях написал, что по мнению администраторов и сотрудников организации посетители должны были начать выходить за час до истечения оплаченного времени пребывания в аквапарке. В организации это опровергли и заявили, что работа построена не на мнении сотрудников.
Напомним, летом 2021 года Роспотребнадзор уже добивался закрытия аквапарка H2O из-за возможных массовых нарушений. Сейчас в аквапарке отметили, что они доказаны не были.
В сервисе «Яндекса» есть более семи тысяч отзывов об аквапарке H2O, весомая часть из которых негативные.
«Очень скользко. Больше не пойдем никогда. Турникет на выход работает один. Охранники и персонал хамят», — говорится, например, в одном из отзывов.