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Более 1,2 млрд руб потратили на улучшение жилищных условий в Ростовской области

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
В Ростовской области на улучшение жилищный условий граждан в минувшем году потратили 1,2 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

Всего помощь получили 1,4 тысячи местных жителей. Ее оказывают тем, кто покупает жилье на первичном рынке или строит с использованием ипотеки. Им субсидируют часть процентных ставок. 

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Субсидирование проводится в течение пяти лет. Медикам оплачивают 90% от стоимости жилья, однако они должны в течение 10 лет отработать в определенных организациях. Этой возможностью в 2022 году воспользовались 59 граждан. 

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