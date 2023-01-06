Всего помощь получили 1,4 тысячи местных жителей. Ее оказывают тем, кто покупает жилье на первичном рынке или строит с использованием ипотеки. Им субсидируют часть процентных ставок.
Субсидирование проводится в течение пяти лет. Медикам оплачивают 90% от стоимости жилья, однако они должны в течение 10 лет отработать в определенных организациях. Этой возможностью в 2022 году воспользовались 59 граждан.
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