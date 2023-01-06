По словам политолога, в социальных сетях сегодня много альтернативных источников, которые, в том числе, призывают поджигать объекты. Спикер не исключает, что начитавшись подобного, парни могли самостоятельно решиться на поджог. Но и вариант вербовки, по мнению собеседника, тоже не стоит снимать со счетов.