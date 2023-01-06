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Эксперт рассказал, как ростовчан могли завербовать для поджога военкомата

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
Выводы можно будет делать тогда, когда появится официальная информация. Но если попытка поджога военкомата в Ростове была, то обыски у подозреваемых направлены на выявление их связи с Украиной, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в Ростове задержаны три молодых человека, которые якобы попытались совершить поджег военкомата. Одному из них — 21 год. Двое других — 17-летние студенты. Дома у них прошли обыски. Официальной информации об этом пока не поступало. 

«Но если подобное произошло, то наши спецслужбы отработали прекрасно», - отмечает Евгений Михайлов.

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По словам политолога, в социальных сетях сегодня много альтернативных источников, которые, в том числе, призывают поджигать объекты. Спикер не исключает, что начитавшись подобного, парни могли самостоятельно решиться на поджог. Но и вариант вербовки, по мнению собеседника, тоже не стоит снимать со счетов.

«В Ростовской области в вузах предусмотрены бюджетные места для выходцев граждан России со вновь присоединенных территорий. Мы не знаем, являются ли студенты приезжими с Донбасса, или с других территорий. Но можно, как минимум, допустить контакты с подобными гражданами. И, вполне вероятно, установить изначальную связь с украинской разведкой», - резюмирует собеседник.

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