Напомним, что в Ростове задержаны три молодых человека, которые якобы попытались совершить поджег военкомата. Одному из них — 21 год. Двое других — 17-летние студенты. Дома у них прошли обыски. Официальной информации об этом пока не поступало.
«Но если подобное произошло, то наши спецслужбы отработали прекрасно», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам политолога, в социальных сетях сегодня много альтернативных источников, которые, в том числе, призывают поджигать объекты. Спикер не исключает, что начитавшись подобного, парни могли самостоятельно решиться на поджог. Но и вариант вербовки, по мнению собеседника, тоже не стоит снимать со счетов.
«В Ростовской области в вузах предусмотрены бюджетные места для выходцев граждан России со вновь присоединенных территорий. Мы не знаем, являются ли студенты приезжими с Донбасса, или с других территорий. Но можно, как минимум, допустить контакты с подобными гражданами. И, вполне вероятно, установить изначальную связь с украинской разведкой», - резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла причины пожаров на объектах старого Ростова.