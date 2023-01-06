Вечером 6 января в Ростове пошел долгожданный снег, однако обрадовались ему не все. Верующие, решившие попасть на службу в Сочельник в Кафедральный собор, столкнулись с дефицитом транспорта.
В частности, побывавший на месте корреспондент RostovGazeta сообщил, что особенно сложно людям уехать в сторону Западного жилого массива. И пока не закончилась рождественская служба в главном храме города, на остановках не так много людей, однако автобусов уже ходит очень мало.
Что касается такси, то перевозчики традиционно подняли цены, поскольку в городе выпал снег. В частности стоимость поездки до Левенцовки в 22.30 мск составила порядка 600 рублей, тогда как в обычные дни пассажиры могут уложиться и в 400, и в 300 рублей.
В Александровке также на стоимости такси сказался дефицит свободных машин, там цена поездки возросла втрое. «Мне ехать семь минут с работы до дома, обычно это обходится в пределах 100-120 рублей, но сегодня я добралась за 400», — рассказала одна из жительниц Ростова.
Ранее городские власти сообщили, что в рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет работать до 03.00 мск.