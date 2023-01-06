rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за первого снега в 2023 году таксисты на Рождество в Ростове взвинтили цены вдвое

Сегодня, 20:59
Фото: 1MI
Из-за первого снега в 2023 году таксисты в Ростове взвинтили цены вдвое
В Ростове-на-Дону вечером в Сочельник стоимость такси взлетела минимум в два раза, сообщили возмущенные местные жители. Эта информация подтверждается данными популярного агрегатора такси.

Вечером 6 января в Ростове пошел долгожданный снег, однако обрадовались ему не все. Верующие, решившие попасть на службу в Сочельник в Кафедральный собор, столкнулись с дефицитом транспорта.

В частности, побывавший на месте корреспондент RostovGazeta сообщил, что особенно сложно людям уехать в сторону Западного жилого массива. И пока не закончилась рождественская служба в главном храме города, на остановках не так много людей, однако автобусов уже ходит очень мало.

Казаки охраняют ростовские храмы, а подростки хотели поджечь военкомат
Узнать подробнее

Что касается такси, то перевозчики традиционно подняли цены, поскольку в городе выпал снег. В частности стоимость поездки до Левенцовки в 22.30 мск составила порядка 600 рублей, тогда как в обычные дни пассажиры могут уложиться и в 400, и в 300 рублей.

В Александровке также на стоимости такси сказался дефицит свободных машин, там цена поездки возросла втрое. «Мне ехать семь минут с работы до дома, обычно это обходится в пределах 100-120 рублей, но сегодня я добралась за 400», — рассказала одна из жительниц Ростова.

Ранее городские власти сообщили, что в рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет работать до 03.00 мск.

Читайте также:
Всех храмы в Ростове-на-Дону взяли под усиленную охрану казаками с 6 январяНа Рождество в 56 храмах Ростова пройдут праздничные службыВ Ростове на Рождество работу общественного транспорта продлят до 03.00 мск 7 января
#Анна Петрова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Транспорт#Новый год 2023#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новый год#Городская среда#Дорога#Общественный транспорт
Подпишитесь
Казаки охраняют ростовские храмы, а подростки хотели поджечь военкомат
Сегодня, 18:19
Громкие звуки взрыва напугали жителей в Новочеркасске днем 6 января
Сегодня, 17:37
Лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе
Сегодня, 16:34
Ростовский депутат Бородай объяснил, зачем нужно торопиться с уничтожением противника
Сегодня, 16:07
Ледяной дождь может накрыть Ростов-на-Дону в ночь на Рождество
Сегодня, 15:38