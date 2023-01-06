Собственный источник в правоохранительных органах рассказал RostovGazeta о возбужденном уголовном деле в отношении троих человек. Их подозревают в намерении поджечь здание военкомата.
Ранее СМИ писали, что задержанным от 17 до 21 года. Какие у них были мотивы, не раскрывается.
Политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta возможные причины таких намерений. Расширенный материал читайте по ссылке.
В Ростове-на-Дону все храмы взяли под усиленную охрану казаками и сотрудниками полиции. Они следят за порядком.
Дело в том, что с 6 на 7 января ростовчане отметят Рождество Христово. Богослужения пройдут в 56 храмах.
Общественный транспорт в городе будет работать до трех часов ночи.
Один из Telegram-каналов написал, что недалеко от Аксая якобы сбили беспилотник. Говорилось, что это мог быть украинский разведчик «Шарк».
Однако официальной информации об этом не поступало. Не исключено, что это могла быть провокация со стороны украинских спецслужб.
Власти региона комментарии по этому поводу не давали.