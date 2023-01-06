rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Казаки охраняют ростовские храмы, а подростки хотели поджечь военкомат

Сегодня, 18:19
Фото: 1mi
В Ростовской области появилась информация о сбитом под Аксаем беспилотнике, казаки охраняют храмы, а трое человек намеревались поджечь военкомат, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Намерение поджечь военкомат

Собственный источник в правоохранительных органах рассказал RostovGazeta о возбужденном уголовном деле в отношении троих человек. Их подозревают в намерении поджечь здание военкомата.

Ранее СМИ писали, что задержанным от 17 до 21 года. Какие у них были мотивы, не раскрывается.

Политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta возможные причины таких намерений. Расширенный материал читайте по ссылке.

Охрана храмов

В Ростове-на-Дону все храмы взяли под усиленную охрану казаками и сотрудниками полиции. Они следят за порядком.

Дело в том, что с 6 на 7 января ростовчане отметят Рождество Христово. Богослужения пройдут в 56 храмах.

Общественный транспорт в городе будет работать до трех часов ночи.

А был ли беспилотник

Один из Telegram-каналов написал, что недалеко от Аксая якобы сбили беспилотник. Говорилось, что это мог быть украинский разведчик «Шарк».

Однако официальной информации об этом не поступало. Не исключено, что это могла быть провокация со стороны украинских спецслужб.

Власти региона комментарии по этому поводу не давали.

#Илья Протвинов#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Из-за первого снега в 2023 году таксисты на Рождество в Ростове взвинтили цены вдвое
Сегодня, 20:59
Громкие звуки взрыва напугали жителей в Новочеркасске днем 6 января
Сегодня, 17:37
Лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе
Сегодня, 16:34
Ростовский депутат Бородай объяснил, зачем нужно торопиться с уничтожением противника
Сегодня, 16:07
Ледяной дождь может накрыть Ростов-на-Дону в ночь на Рождество
Сегодня, 15:38