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Лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе

Сегодня, 16:34
Фото: RostovGazeta
При спуске с горы Эльбрус столкновение одного лыжника с другим привело к гибели, сообщили в УСКР по Кабардино-Балкарии.

Происшествие случилось 5 января, когда 43-летний мужчина нарушил правила и выехал за ограждение. Он набрал высокую скорость и врезался в другого лыжника. 

В результате нарушитель погиб, второго отдыхающего доставили в больницу. Для его жизни угрозы нет.

Водитель погиб в опрокинувшейся машине в Ростовской области днем 6 января
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В данный момент следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации «Интерфакса», погибший лыжник приехал на отдых из Ростовской области. Пострадавший является жителем Санкт-Петербурга. 

Ранее водитель погиб в опрокинувшейся машине в Ростовской области днем 6 января.

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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