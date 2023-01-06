Происшествие случилось 5 января, когда 43-летний мужчина нарушил правила и выехал за ограждение. Он набрал высокую скорость и врезался в другого лыжника.
В результате нарушитель погиб, второго отдыхающего доставили в больницу. Для его жизни угрозы нет.
В данный момент следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По информации «Интерфакса», погибший лыжник приехал на отдых из Ростовской области. Пострадавший является жителем Санкт-Петербурга.
Ранее водитель погиб в опрокинувшейся машине в Ростовской области днем 6 января.