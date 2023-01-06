В первый рабочий день, 9 января, электричества не будет на улицах Орская, Пушкинская и проспекте Кировский. На следующий день электричество выключат на площади Круглая, бульваре Комарова и улице 3-я Кольцевая.
В среду, 11 января, обесточат бульвар Комарова. В четверг без света останутся улицы Мечникова, Подтелкова, Пермская, переулки Сухумский и Джамбульский.
В пятницу ограничения введут на улицах Мечникова, Подтелкова, Пермская, в переулках Сухумский и Джамбульский. В это время пройдут работы на оборудовании.