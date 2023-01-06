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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 9 и по 15 января

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в первую рабочую неделю, с 9 по 15 января, ожидаются отключения электричества, которые затронут большое количество домов, сообщает "Донэнерго".

В первый рабочий день, 9 января, электричества не будет на улицах Орская, Пушкинская и проспекте Кировский. На следующий день электричество выключат на площади Круглая, бульваре Комарова и улице 3-я Кольцевая.

В среду, 11 января, обесточат бульвар Комарова. В четверг без света останутся улицы Мечникова, Подтелкова, Пермская, переулки Сухумский и Джамбульский. 

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В пятницу ограничения введут на улицах Мечникова, Подтелкова, Пермская, в переулках Сухумский и Джамбульский. В это время пройдут работы на оборудовании. 

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