«На данный момент кинотеатры, показывающие фильмы без соответствующего разрешения правообладателя и удостоверения Минкультуры, конечно, действуют нелегально. Обходят они закон по-разному: создают вторые сайты своего кинотеатра, на которых продают билеты на санкционные фильмы, а в бумажном билете при этом у вас будет написано что угодно, только не название самого фильма», - объясняет схему организации «серых» кинопрокатов Оксана Малюта.