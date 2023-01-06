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По «серому» билету: юрист раскрыл, как в кино в Ростове показывают санкционные фильмы

Сегодня, 15:11
Фото: https://ru.freepik.com/
Кинотеатры используют уловки с созданием отдельных сайтов для продажи билетов, сдают кинозалы третьим лицам и продают билеты на якобы другие фильмы, чтобы избежать наказания за показ санкционного кино, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский юрист Оксана Малюта.

Недавно в ростовских кинотеатрах начали показывать киноленту «Аватар: путь воды» без согласия правообладателя. По словам юриста, для показа любого фильма правообладатель должен оформить разрешение, а Министерство культуры – одобрить показ в кинотеатрах и выдать прокатное удостоверение.

«На данный момент кинотеатры, показывающие фильмы без соответствующего разрешения правообладателя и удостоверения Минкультуры, конечно, действуют нелегально. Обходят они закон по-разному: создают вторые сайты своего кинотеатра, на которых продают билеты на санкционные фильмы, а в бумажном билете при этом у вас будет написано что угодно, только не название самого фильма», - объясняет схему организации «серых» кинопрокатов Оксана Малюта.

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Так, билеты на нашумевший «Аватар-2» в Ростове продают под видом билетов на некий «Дубак» или «Дамбо».

Также, добавляет юрист, кинотеатры заменяют название картины и вводят понятие «кинопродукт» — сдвоенный показ отечественной и зарубежной картин за один сеанс, либо показ голливудского фильма в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания» перед отечественным фильмом.

«Другие кинотеатры используют схему, при которой показ организовывает не сам кинотеатр, а некое третье лицо, арендующее зал с целью проведения мероприятия или вечеринки», - рассказывает Оксана Малюта.

Несмотря на незаконность организации таких показов, эксперт объясняет, что зрители за покупку билетов ответственности не несут.

Ранее RostovGazeta писала о том, что вспыльчивый ростовчанин устроил жестокую драку в кинотеатре.

 

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