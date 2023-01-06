По данным канала, задержали троих человек в возрасте от 17 до 21 года. Говорилось, что они якобы планировали совершить поджог здания военкомата.
Пользователи в соцсетях заявили, что нужно строгое наказание для подозреваемых. По их словам, их можно отправить на работы.
«На рудники их надо», — прозвучало в комментариях.
«Интересно, о чем они только думали», — заявили ростовчане.
«Сейчас среди них наркоманов много, а думают они об одном — очередной дозе», — ответили другие местные жители.
Официальных комментариев о задержании не было, сейчас информация уточняется.