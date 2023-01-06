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Ростовчане потребовали наказать троих задержанных за намерение поджечь военкомат

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации Telegram-канала Baza, задержали троих человек за намерение поджечь военкомат, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

По данным канала, задержали троих человек в возрасте от 17 до 21 года. Говорилось, что они якобы планировали совершить поджог здания военкомата.

Пользователи в соцсетях заявили, что нужно строгое наказание для подозреваемых. По их словам, их можно отправить на работы.

В Ростове-на-Дону задержали троих человек за намерение поджечь военкомат
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«На рудники их надо», — прозвучало в комментариях.

«Интересно, о чем они только думали», — заявили ростовчане.

«Сейчас среди них наркоманов много, а думают они об одном — очередной дозе», — ответили другие местные жители. 

Официальных комментариев о задержании не было, сейчас информация уточняется.

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