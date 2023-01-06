Пассажир проехал в автобусе № 42 и сама поездка ему не понравилась. Он почувствовал неприятный запах и попросил власти устранить проблему.
«В салоне очень сильно воняет, похоже, что газом», — говорится в публикации.
На данный момент ответа ответственных лиц не поступало.
Ранее стало известно, что в 2022 году большая часть нарушений, связанных с общественным транспортом, приходилась на маршруты, связывающие Северный микрорайон и центр Ростова.
Добавим, что до 8 января на линии в Ростове будут выпускать меньше четверти автобусов.