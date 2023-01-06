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Ростовчане пожаловались на похожий на газ запах в салоне автобуса

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одном из городских автобусов появился неприятный запах, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Пассажир проехал в автобусе № 42 и сама поездка ему не понравилась. Он почувствовал неприятный запах и попросил власти устранить проблему.

«В салоне очень сильно воняет, похоже, что газом», — говорится в публикации.

На данный момент ответа ответственных лиц не поступало.

Ранее стало известно, что в 2022 году большая часть нарушений, связанных с общественным транспортом, приходилась на маршруты, связывающие Северный микрорайон и центр Ростова.

Добавим, что до 8 января на линии в Ростове будут выпускать меньше четверти автобусов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Автобус#Общество
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