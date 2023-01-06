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Ростовчане заявили об огромных очередях на ледовые катки

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за большого количества посетителей сложно попасть на ледовые катки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».


По их словам, ждать своей очереди приходится около получаса. Желающих покататься сейчас очень много.

«Однако у кассы люди видят объявление о том, что билетов на следующий сеанс уже нет, и покупают билеты на сеанс, который начинается через час. Еще одна очередь тянется параллельно первой, в ней люди, которые хотят взять коньки в прокат», — заявили ростовчане.

Ростов-на-Дону стал одним большим катком 29 декабря в 2021 году
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Пользователи в комментариях напомнили, что скоро ожидаются сильные заморозки и кататься можно будет на бесплатных катках.

«В таком огромном городе людям в каникулы и сходить некуда. Везде огромные очереди и скандалы», — заявили пользователи.

«В Новошахтинске такая же история», — написали подписчики.

Ранее очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей. 

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