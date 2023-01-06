По их словам, ждать своей очереди приходится около получаса. Желающих покататься сейчас очень много.
«Однако у кассы люди видят объявление о том, что билетов на следующий сеанс уже нет, и покупают билеты на сеанс, который начинается через час. Еще одна очередь тянется параллельно первой, в ней люди, которые хотят взять коньки в прокат», — заявили ростовчане.
Пользователи в комментариях напомнили, что скоро ожидаются сильные заморозки и кататься можно будет на бесплатных катках.
«В таком огромном городе людям в каникулы и сходить некуда. Везде огромные очереди и скандалы», — заявили пользователи.
«В Новошахтинске такая же история», — написали подписчики.
Ранее очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей.