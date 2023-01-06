«Однако у кассы люди видят объявление о том, что билетов на следующий сеанс уже нет, и покупают билеты на сеанс, который начинается через час. Еще одна очередь тянется параллельно первой, в ней люди, которые хотят взять коньки в прокат», — заявили ростовчане.