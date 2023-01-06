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Ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В городе прогнозируют ухудшение погоды, могут выпасть снег с дождем. Температура воздуха упадет до минус 12 градусов. 

Теперь в каждом районе города по ночам дежурят дорожные машины. Всего подготовили более 200 единиц коммунальной техники. 

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Есть необходимые запасы реагентов для обработки дорог. Водителей попросили соблюдать меры безопасности.

«Оставленные на дорогах машины мешают работе коммунальной техники. Это может привести к созданию аварийной ситуации», — уточнил Логвиненко. 

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.

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#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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