В городе прогнозируют ухудшение погоды, могут выпасть снег с дождем. Температура воздуха упадет до минус 12 градусов.
Теперь в каждом районе города по ночам дежурят дорожные машины. Всего подготовили более 200 единиц коммунальной техники.
Есть необходимые запасы реагентов для обработки дорог. Водителей попросили соблюдать меры безопасности.
«Оставленные на дорогах машины мешают работе коммунальной техники. Это может привести к созданию аварийной ситуации», — уточнил Логвиненко.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.