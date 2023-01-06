Происшествие случилось 5 января на дороге Усьман — Веселый — Сальск. Водитель Renault Kaptur врезалась в стоящий на дороге грузовик Volvo.
«От полученных травм на месте погибла 14-летняя пассажирка Renault. В больницу доставили 27-летнего водителя», — сказано в сообщении.
В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой. Расширенный материал о ДТП читайте по ссылке.
До этого Mercedes вылетел на лестницу недалеко от ТЦ «Мега» в Ростове.