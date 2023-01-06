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Школьница погибла в аварии с грузовиком в Ростовской области днем 5 января

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
В Ростовской области столкновение легкового автомобиля с грузовиком привело к гибели 14-летней девушки, заявили в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 5 января на дороге Усьман — Веселый — Сальск. Водитель Renault Kaptur врезалась в стоящий на дороге грузовик Volvo.

«От полученных травм на месте погибла 14-летняя пассажирка Renault. В больницу доставили 27-летнего водителя», — сказано в сообщении.

В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой. Расширенный материал о ДТП читайте по ссылке.

До этого Mercedes вылетел на лестницу недалеко от ТЦ «Мега» в Ростове.

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