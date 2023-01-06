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Служивший в Новочеркасске контрактник Мазур погиб, спасая журналистов в зоне СВО

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону Андрей Мазур, по информации СМИ, погиб в спецоперации при спасении журналистов.

Издание Bloknot-rostov со ссылкой на слова сестры Мазура пишет, что он отслужил в армии, после чего подписал контракт. Его служба проходила в Новочеркасске.

«Он стал участником спецоперации, а 23 декабря к ним прибыли журналисты. Тогда начался обстрел и Мазур посадил представителей СМИ в машину, но сам добежать не смог. Осколок от снаряда попал ему в спину и пронзил легкое», — пишет издание.

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Оно добавило, что довезти до больницы военнослужащего не успели. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. 

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