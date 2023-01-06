«Он стал участником спецоперации, а 23 декабря к ним прибыли журналисты. Тогда начался обстрел и Мазур посадил представителей СМИ в машину, но сам добежать не смог. Осколок от снаряда попал ему в спину и пронзил легкое», — пишет издание.