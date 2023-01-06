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Posted 6 января 2023, 06:08

Published 6 января 2023, 06:08

Modified 6 января 2023, 06:12

Updated 6 января 2023, 06:12

В Ростове-на-Дону задержали троих человек за намерение поджечь военкомат

В Ростове-на-Дону задержали троих человек за намерение поджечь военкомат

6 января 2023, 06:08
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону силовики задержали троих человек, которые якобы хотели совершить поджог военкомата, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, задержали 21-летнего парня и двух 17-летних студентов. Говорится, что в операции по задержанию участвовали представители ФСБ. 

"Фигуранты хотели поджечь здание военкомата. Но сделать этого не смогли", - сказано в сообщении. 

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Отмечается, что все трое задержаны, а дома у них прошли обыски. Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется.

Мотивы задержанных не раскрываются.

Ранее в Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел. Подробный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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