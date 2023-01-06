По информации канала, задержали 21-летнего парня и двух 17-летних студентов. Говорится, что в операции по задержанию участвовали представители ФСБ.
"Фигуранты хотели поджечь здание военкомата. Но сделать этого не смогли", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все трое задержаны, а дома у них прошли обыски. Официальной информации об этом не поступало, она сейчас уточняется.
Мотивы задержанных не раскрываются.
Ранее в Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел. Подробный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.