По информации «АиФ-Ростов», в октябре 31-летний фигурант напился и напал на 10-летнюю девочку. Говорится, что он якобы затащил ее в уличный туалет.
«Мужчина изнасиловал ребенка и стал угрожать, чтобы она никому не рассказывала. Пострадавшая все скрывала более двух месяцев, а в январе рассказала матери», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого последовало обращение в полицию. Издание пишет, что фигуранта задержали, ранее он уже был судим за кражу.
Официальной информации о произошедшем не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре.