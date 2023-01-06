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В Ростовской области пьяный 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в туалете

Сегодня, 19:13
Фото: 1MI
В слободе Верхнемакеевка Ростовской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка, сообщают СМИ.

По информации «АиФ-Ростов», в октябре 31-летний фигурант напился и напал на 10-летнюю девочку. Говорится, что он якобы затащил ее в уличный туалет.

«Мужчина изнасиловал ребенка и стал угрожать, чтобы она никому не рассказывала. Пострадавшая все скрывала более двух месяцев, а в январе рассказала матери», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого последовало обращение в полицию. Издание пишет, что фигуранта задержали, ранее он уже был судим за кражу.

Официальной информации о произошедшем не поступало, сейчас она уточняется.

Ранее двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре.

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