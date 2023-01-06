Это пособие появилось в 2023 году, оно объединило несколько видов помощи. Ее предоставляют на беременных и детей.
Подать заявление в МФЦ можно будет с 9 января. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
Семьи имеют возможность сохранить прежние выплаты до завершения периода их назначения. Либо они могут перейти уже на новое пособие.
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