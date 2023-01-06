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В Ростовской области с 9 января можно подать заявление на получение единого пособия

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
Жители Ростовской области с 9 января смогут подать заявление на получение единого пособия.

Это пособие появилось в 2023 году, оно объединило несколько видов помощи. Ее предоставляют на беременных и детей.

Подать заявление в МФЦ можно будет с 9 января. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

В Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января
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Семьи имеют возможность сохранить прежние выплаты до завершения периода их назначения. Либо они могут перейти уже на новое пособие.

Ранее в Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января. 

Ранее в донском регионе рассказали, какие меры поддержки получают мобилизованные.

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