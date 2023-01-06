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В Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов вечером 5 января

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами автомобиля оказались три человека, в том числе ребенок, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на улице Социалистической в Таганроге вечером 5 января. Здесь 66-летний водитель Renault Sandero сбил троих человек на переходе.

«Травмы получили 37-летние мужчина и женщина, а также 11-летняя девочка. Всех доставили в больницу», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства. 

В этот же день школьница погибла в аварии с грузовиком в Ростовской области. ДТП случилось из-за водителя, протаранившего большегруз. 

Ранее в донской столице автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.

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