Происшествие случилось на улице Социалистической в Таганроге вечером 5 января. Здесь 66-летний водитель Renault Sandero сбил троих человек на переходе.
«Травмы получили 37-летние мужчина и женщина, а также 11-летняя девочка. Всех доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства.
В этот же день школьница погибла в аварии с грузовиком в Ростовской области. ДТП случилось из-за водителя, протаранившего большегруз.
Ранее в донской столице автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.