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В Таганроге и Ростове-на-Дону в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону и Таганроге местным жителям стоит готовиться к заморозкам и сильному ветру, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 6 января, сохранится теплая для зимы погода. Воздух прогреется до семи градусов и могут пройти дожди.

Однако уже ночью температура упадет до минус восьми градусов. Местным жителям нужно готовиться к снегопаду. 

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На выходных, 7 и 8 числа, будет холодная погода. Температура будет опускаться до минус восьми градусов днем. А ночью похолодает до минус 11 градусов. 

В начале рабочей недели сохранится минусовая температура. Осадков быть не должно. 

Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.

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