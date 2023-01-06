В пятницу, 6 января, сохранится теплая для зимы погода. Воздух прогреется до семи градусов и могут пройти дожди.
Однако уже ночью температура упадет до минус восьми градусов. Местным жителям нужно готовиться к снегопаду.
На выходных, 7 и 8 числа, будет холодная погода. Температура будет опускаться до минус восьми градусов днем. А ночью похолодает до минус 11 градусов.
В начале рабочей недели сохранится минусовая температура. Осадков быть не должно.
Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.