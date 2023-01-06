Мобилизованным и их семьям оказывают помощь через Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Информацию о его работе ежедневно передают губернатору.
«Полную картину получаю каждое утро: сколько заплатили, что приобрели, куда поступило», — прокомментировал глава области.
Он добавил, что для военнослужащих закупили машины повышенной проходимости. Кроме того, приобретали укрепленный транспорт для перевозки раненых.
Помощь оказывают и бизнесмены, которые купили генераторы, бензопилы, сварочные агрегаты, радиостанции. Кроме того, закупали продукты и лекарства.
Ранее в Госдуме опровергли возможность второй волны мобилизации в Ростовской области.