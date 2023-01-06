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Власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
В Ростовской области постоянно оказывают помощь участникам спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Мобилизованным и их семьям оказывают помощь через Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Информацию о его работе ежедневно передают губернатору.

«Полную картину получаю каждое утро: сколько заплатили, что приобрели, куда поступило», — прокомментировал глава области.

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Он добавил, что для военнослужащих закупили машины повышенной проходимости. Кроме того, приобретали укрепленный транспорт для перевозки раненых. 

Помощь оказывают и бизнесмены, которые купили генераторы, бензопилы, сварочные агрегаты, радиостанции. Кроме того, закупали продукты и лекарства. 

Ранее в Госдуме опровергли возможность второй волны мобилизации в Ростовской области. 

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