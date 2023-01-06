Авария произошла в пятницу, 6 января, на дороге Орловский - Ремонтное. Водитель Renault Logan наехал на правую обочину, из-за чего машину занесло.
Автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся. От полученных ранений 61-летний водитель погиб.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.
Ранее в Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов вечером 5 января. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
До этого в донской столице автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.