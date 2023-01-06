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Водитель погиб в опрокинувшейся машине в Ростовской области днем 6 января

Сегодня, 15:10
Фото: 1mI
В Ростовской области опрокинулся легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла в пятницу, 6 января, на дороге Орловский - Ремонтное. Водитель Renault Logan наехал на правую обочину, из-за чего машину занесло.

Автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся. От полученных ранений 61-летний водитель погиб. 

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. 

Ранее в Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов вечером 5 января. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. 

До этого в донской столице автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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