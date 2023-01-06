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За 2022 год состав ФК «Ростов» подорожал до 52,5 млн евро

Сегодня, 14:54
Фото: 1MI
Общая стоимость игроков футбольного клуба «Ростов» за 2022 год выросла до 52,5 миллиона евро, говорится на сайте Transfermarkt.

Самым дорогим игроком считается Данил Глебов — 7,5 миллиона евро. Ему сейчас 23 года, его контракт продлится до 30 июня 2024 года.

На втором месте идет полузащитник Даниил Уткин со стоимостью семь миллионов. В топ-3 оказался Николай Комличенко с показателем пять миллионов евро.

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Средний возраст игроков команды составляет 24 года. Восемь футболистов являются действующими игроками сборных.

Добавим, что в чемпионате России клубу удалось выйти на третье место турнирной таблицы. 

Ранее защитник ФК «Ростов» Мелехин вошел в топ-200 самых перспективных игроков в мире. 

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