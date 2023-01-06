Самым дорогим игроком считается Данил Глебов — 7,5 миллиона евро. Ему сейчас 23 года, его контракт продлится до 30 июня 2024 года.
На втором месте идет полузащитник Даниил Уткин со стоимостью семь миллионов. В топ-3 оказался Николай Комличенко с показателем пять миллионов евро.
Средний возраст игроков команды составляет 24 года. Восемь футболистов являются действующими игроками сборных.
Добавим, что в чемпионате России клубу удалось выйти на третье место турнирной таблицы.
Ранее защитник ФК «Ростов» Мелехин вошел в топ-200 самых перспективных игроков в мире.