В пятницу, 6 января, будет дождливая погода с температурой плюс семь градусов. Может быть ветрено с порывами пять метров в секунду.
В ночь на субботу начнется снегопад, а температура упадет до минус восьми градусов. Заморозки сохранятся и днем в субботу, но осадки прекратятся.
В воскресенье, 8 января, днем температура составит минус восемь градусов. Будет облачно, а ночью похолодает до минус 11 градусов.
С понедельника по среду столбики термометров будут показывать минус пять градусов в дневное время. Ветер усилится до восьми градусов.
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