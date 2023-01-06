rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Заморозки до минус 8 градусов пообещали ростовчанам с 8 января

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце январских праздников резко похолодает до минус 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 6 января, будет дождливая погода с температурой плюс семь градусов. Может быть ветрено с порывами пять метров в секунду.

В ночь на субботу начнется снегопад, а температура упадет до минус восьми градусов. Заморозки сохранятся и днем в субботу, но осадки прекратятся.

Рогозина не могут транспортировать в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды
Узнать подробнее

В воскресенье, 8 января, днем температура составит минус восемь градусов. Будет облачно, а ночью похолодает до минус 11 градусов. 

С понедельника по среду столбики термометров будут показывать минус пять градусов в дневное время. Ветер усилится до восьми градусов. 

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. 

Читайте также:
Жителей Ростовской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за непогодыРостовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону задержали троих человек за намерение поджечь военкомат
Сегодня, 06:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 9 и по 15 января
Сегодня, 05:33
Ростовчане заявили об огромных очередях на ледовые катки
Сегодня, 05:24
В центре Ростова выставили на продажу ресторан «Чайхона № 1» за 105 млн рублей
Вчера, 17:52
На содержание стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году выделили 70,3 млн рублей
Вчера, 16:47