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Более 170 машин вывели для уборки снега с улиц в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задействовали 171 единицу техники для расчистки дорог после выпавших осадков, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, что в городе выпал снег с дождем, после чего началась уборка улиц. Вместе с этим проводится противогололедная обработка тротуаров и дорог.

«Сейчас используют 171 единицу техники, в том числе 74 комбинированные дорожные машины», — уточнил Логвиненко.

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Добавим, что в городе начались заморозки. Днем в субботу, 7 января, столбики термометров покажут минус семь градусов. 

В начале следующей недели сохранится холодная погода. В ночное время похолодает до минус 11 градусов. 

До этого центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.

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