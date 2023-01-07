Напомним, что в городе выпал снег с дождем, после чего началась уборка улиц. Вместе с этим проводится противогололедная обработка тротуаров и дорог.
«Сейчас используют 171 единицу техники, в том числе 74 комбинированные дорожные машины», — уточнил Логвиненко.
Добавим, что в городе начались заморозки. Днем в субботу, 7 января, столбики термометров покажут минус семь градусов.
В начале следующей недели сохранится холодная погода. В ночное время похолодает до минус 11 градусов.
До этого центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.