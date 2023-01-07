Пациентам передали медикаменты, а также обмундирование и необходимые вещи, которые были уничтожены при обстреле Макеевки. Также появилась договоренность о переводе части бойцов в Самарскую область.
По информации губернатора, часть бойцов представили к наградам. После этого он заявил, что несколько человек доставили в самарский госпиталь.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили несколько ракет по Макеевке.
До этого власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.