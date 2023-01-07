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Часть раненых в Макеевке доставили на лечение в Ростов

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров заявил, что навестил раненых военнослужащих в ростовском госпитале, говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Пациентам передали медикаменты, а также обмундирование и необходимые вещи, которые были уничтожены при обстреле Макеевки. Также появилась договоренность о переводе части бойцов в Самарскую область. 

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По информации губернатора, часть бойцов представили к наградам. После этого он заявил, что несколько человек доставили в самарский госпиталь.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили несколько ракет по Макеевке. 

До этого власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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