rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дизайнер Мединский назвал устаревшим дизайн в доме ростовчанина Диброва

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
Дизайнер Антон Мединский высказал свое мнение о доме ведущего из Ростова-на-Дону Дмитрия Диброва.

Специалист рассказал изданию Blitz+, что интерьер дома сделан в стиле 2000-х годов. По его словам, в те времена это было современно.

Дизайнер добавил, что ему не по душе встроенные в потолок светильники, которые сделаны из металла. Он считает, что они слишком выделяются.

Ростовчанин Дмитрий Дибров признался, что мечтал жениться на Гузеевой
Узнать подробнее

"Интерьер в целом нормальный, но уже морально устаревший. Необходимо менять и мебель, в том числе стеклянный стол. Он не очень удобный", - считает специалист.

До этого ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта. 

Читайте также:
Ростовчанин Дмитрий Дибров признался, что мечтал жениться на ГузеевойРостовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсультаРостовский журналист Дмитрий Дибров и его жена были в Стамбуле во время теракта
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области
Сегодня, 11:25
В Ростове-на-Дону на бездомных животных хотят потратить более 60 млн рублей
Сегодня, 14:44
Пробка длиной 9 километров парализовала движение по Аксайскому мосту днем 7 января
Сегодня, 13:58
Израильский The Jerusalем Post заявил о сбитом НЛО в небе над Ростовской областью
Сегодня, 12:08
Ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество
Сегодня, 11:48
Перебои в работе телевидения будут в Ростовской области с 9 по 15 января
Сегодня, 10:21