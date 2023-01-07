Специалист рассказал изданию Blitz+, что интерьер дома сделан в стиле 2000-х годов. По его словам, в те времена это было современно.
Дизайнер добавил, что ему не по душе встроенные в потолок светильники, которые сделаны из металла. Он считает, что они слишком выделяются.
"Интерьер в целом нормальный, но уже морально устаревший. Необходимо менять и мебель, в том числе стеклянный стол. Он не очень удобный", - считает специалист.
До этого ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта.