Оно опубликовало заголовок «Над Ростовской областью России сбили предполагаемый НЛО». Далее иностранные журналисты привели несколько версий о том, что это могло быть.
В качестве одной из версий указан украинский беспилотник, другой — НЛО. Но точного ответа издание не дало, ссылаясь на предположения из различных источников. Официально информация о беспилотнике подтверждена не была.
Иностранное СМИ пишет о случае, который произошел 3 января. Губернатор Василий Голубев рассказывал о сработавшей системе ПВО над населенных пунктом Султан-Салы.
По словам главы региона, это был неопознанный объект в форме шара. В целом ситуацию в области он назвал стабильной и находящейся под контролем.