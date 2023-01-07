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Израильский The Jerusalем Post заявил о сбитом НЛО в небе над Ростовской областью

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Издание в Израиле The Jerusalем Post написало, что в Ростовской области якобы сбили НЛО.

Оно опубликовало заголовок «Над Ростовской областью России сбили предполагаемый НЛО». Далее иностранные журналисты привели несколько версий о том, что это могло быть.

В качестве одной из версий указан украинский беспилотник, другой — НЛО. Но точного ответа издание не дало, ссылаясь на предположения из различных источников. Официально информация о беспилотнике подтверждена не была.

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Иностранное СМИ пишет о случае, который произошел 3 января. Губернатор Василий Голубев рассказывал о сработавшей системе ПВО над населенных пунктом Султан-Салы.

По словам главы региона, это был неопознанный объект в форме шара. В целом ситуацию в области он назвал стабильной и находящейся под контролем. 

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