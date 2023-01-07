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Напуганная ростовчанка лишилась всех своих денег после разговора с незнакомцем

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Жительнице Ростова-на-Дону позвонил мошенник и убедил ее перевести все деньги ему, сообщили в региональном УМВД.

Ростовчанку перед Новым годом сократили на работе, но у нее были накопления. Она хотела потратить их на подарки.

Женщина пришла в торговый центр и ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он напугал ее тем, что с ее счета якобы хотят списать все средства.

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Мошенник предложил перевести средства на специальный счет, назвав его безопасной электронной ячейкой. В результате она перевела 117 тысяч рублей.

Аферист хотел убедить потерпевшую взять кредит, но она поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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