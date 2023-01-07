Ростовчанку перед Новым годом сократили на работе, но у нее были накопления. Она хотела потратить их на подарки.
Женщина пришла в торговый центр и ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он напугал ее тем, что с ее счета якобы хотят списать все средства.
Мошенник предложил перевести средства на специальный счет, назвав его безопасной электронной ячейкой. В результате она перевела 117 тысяч рублей.
Аферист хотел убедить потерпевшую взять кредит, но она поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.