Происшествие случилось в районе Аксайского моста, когда Mitsubishi Outlander протаранил «ВАЗ-2107». Водитель последней машины скончался на месте аварии.
Травмы получил пассажир «ВАЗа», его доставили в больницу. В данный момент сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Добавим, что на Аксайском мосту образовалась пробка длиной девять километров. Заторы появились при движении в сторону Ростова.
Ранее урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году.