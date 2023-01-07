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Один человек погиб и один пострадал в аварии с Mitsubishi в Ростовской области

Сегодня, 14:26
Фото: 1MI
В Ростовской области в субботу, 7 января, произошла смертельная авария с двумя автомобилями, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в районе Аксайского моста, когда Mitsubishi Outlander протаранил «ВАЗ-2107». Водитель последней машины скончался на месте аварии.

Травмы получил пассажир «ВАЗа», его доставили в больницу. В данный момент сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Добавим, что на Аксайском мосту образовалась пробка длиной девять километров. Заторы появились при движении в сторону Ростова.

Ранее урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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