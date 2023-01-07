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Перебои в работе телевидения будут в Ростовской области с 9 по 15 января

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
В Ростовской области на первой рабочей неделе ожидаются отключения телерадиосигнала, говорится на сайте РТРС.

Кратковременные перерывы возможны с 9 до 15 января. В это время на оборудовании пройдут технические работы, что и станет причиной ограничений. 

"Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды. Все отключения трансляции согласованы с вещателями", - говорится в публикации. 

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Ранее ростовчанам рассказали, как различить учебную сирену от настоящей. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого стало известно, что чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры. 

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