Кратковременные перерывы возможны с 9 до 15 января. В это время на оборудовании пройдут технические работы, что и станет причиной ограничений.
"Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды. Все отключения трансляции согласованы с вещателями", - говорится в публикации.
Ранее ростовчанам рассказали, как различить учебную сирену от настоящей. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры.