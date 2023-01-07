Это персональные санкции от главы Украины. В список попали сразу несколько знаменитостей.
В перечне оказались рэпер Василий Вакуленко, который известен как Баста. Кроме того, в список включили Ирину Аллегрову, Диму Билана, Михаила Галустяна, Евгения Петросяна.
Согласно документу, у людей, оказавшихся под санкциями, заблокируют активы. Эти меры продлятся 10 лет.
Ранее ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого говорилось, что звездные ростовчане Дибров и Аллегрова получают пенсии больше 30 тысяч рублей.