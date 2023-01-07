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Президент Украины Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Аллегровой с января

Сегодня, 18:34
Фото: 1MI
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, в том числе Басты и Ирины Аллегровой из Ростовской области, говорится в указе главы государства.

Это персональные санкции от главы Украины. В список попали сразу несколько знаменитостей. 

В перечне оказались рэпер Василий Вакуленко, который известен как Баста. Кроме того, в список включили Ирину Аллегрову, Диму Билана, Михаила Галустяна, Евгения Петросяна. 

Согласно документу, у людей, оказавшихся под санкциями, заблокируют активы. Эти меры продлятся 10 лет. 

Ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России
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Ранее ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого говорилось, что звездные ростовчане Дибров и Аллегрова получают пенсии больше 30 тысяч рублей. 

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