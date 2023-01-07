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Пробка длиной 9 километров парализовала движение по Аксайскому мосту днем 7 января

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
В Ростовской области в субботу, 7 января, образовалась огромная пробка в несколько километров на Аксайском мосту, говорится на онлайн-картах.

Пробка появилась при движении в сторону Ростова-на-Дону. Ее протяженность составляет около девяти километров.

Поток машин практически не двигается, но значков, обозначающих аварии, на этом участке нет. В обратном направлении движение свободно.

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Добавим, что в самом Ростове движение свободно. Пробкам присвоено два балла из десяти возможных. 

Ранее в Ростове-на-Дону в три раза взлетели цены на такси из-за пробок и дождей. 

До этого урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году.

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