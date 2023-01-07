Пробка появилась при движении в сторону Ростова-на-Дону. Ее протяженность составляет около девяти километров.
Поток машин практически не двигается, но значков, обозначающих аварии, на этом участке нет. В обратном направлении движение свободно.
Добавим, что в самом Ростове движение свободно. Пробкам присвоено два балла из десяти возможных.
Ранее в Ростове-на-Дону в три раза взлетели цены на такси из-за пробок и дождей.
До этого урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году.