Ростовчанка Наталья Матвеева рассказала корреспонденту RostovGazeta, что несколько человек пытались пронести алкоголь в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. А случилось это в рождественскую ночь с 6 на 7 января.