Ростовчанка Наталья Матвеева рассказала корреспонденту RostovGazeta, что несколько человек пытались пронести алкоголь в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. А случилось это в рождественскую ночь с 6 на 7 января.
Перед входом в храм стояли охранники, которые не пропустили людей с горячительными напитками. Другая прихожанка рассказала корреспонденту, что чувствовала от людей запах перегара.
В Шахтах из трубы достали мусор, который называют «канализационными монстрами». Эти засоры появляются в том случае, если выбрасывать через канализацию влажные салфетки, бытовые нерастворимые отходы или еду.
Все это скручивается между собой и получается что-то похожее на монстра. Такой мусор рабочие достали из трубы по улице Ворошилова.
Всего же достали несколько килограммов отходов. Сотрудники отмечают, что количество такого мусора увеличилось, так как людям лень донести его до мусорки.
В Ростове-на-Дону продлили срок эксплуатации колеса обозрения, расположенного в парке имени Максима Горького. Первоначально он был до 2021 года.
Аттракцион планировали снести и хотели сделать здесь каток площадью 800 квадратных метров. Но эти планы пришлось отложить.
Теперь власти рассказали изданию 161.ру, что срок эксплуатации колеса истечет в 2023 году. Оно было построено почти 32 года назад.